Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçenin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek ve potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Edirne'den kısa kısa
17.09.2020 12:37 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:37

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçenin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmek ve potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Yatırım, Tanıtım ve Projesi Ofisi'nin ilk toplantısı, Kaymakam Güngör başkanlığında yapıldı.

Güngör, ilçenin kalkınmasına yönelik projelerin koordine edilmesi amacıyla proje ofisinin kurulduğunu belirtti.

Kamu, yerel yönetim ve özel sektör işbirliğiyle projelerin hayata geçirileceğini aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"İlçemizde atıl kalan yatırım alanlarında yatırım, ekonomi, sanayi, tarım potansiyeli geliştirmek, yatırımcılara ilçemizin potansiyel yatırım alanlarını anlatmayı hedefliyoruz. Yapılacak çalışmalarla iş adamları ile koordinasyon kurmak, istihdama yönelik gerekli planlamaları yaparak, işsizliği azaltmayı planlıyoruz."

Toplantıya, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Lalapaşa'da Kovid-19 denetimleri

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen denetimlere katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çakal, "Sağlık için hepimiz için" temasıyla gerçekleşen denetimlerde iş yeri, kıraathane ve lokantaları denetledi.

Çakal, salgının önüne geçilmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

DSİ 11. Bölge Müdürü Kuran'a ziyaret

Türk Enerji Sen Genel Başkanı Mustafa Tümer, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Tümer'e teşekkür etti.

Tümer de Kuran'a çalışmalarında başarı diledi.

Tümer'e ziyaretinde Türk Enerji Sen Genel Başkan Yardımcısı Selamet Eryiğit de eşlik etti.

Kaynak: AA

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