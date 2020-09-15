Edirne'den kısa kısa İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir partilerinin kurultaya hazırlandıklarını belirtti.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir partilerinin kurultaya hazırlandıklarını belirtti.

Demir, yaptığı açıklamada, İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nın 20 Eylül'de yapılacağını anımsattı.

Bu kapsamda Edirne'de de afişlerle bunu duyurduklarını ifade eden Demir, "Edirne kurultaya hazır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i yeniden Genel Başkanımız seçeceğiz. Yarınlar bize iktidarı getirecek. Gençliğe olan güvenimiz tam. Türk halkına inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Keşan Belediyesi'nin çalışmaları

Keşan Belediyesince ilçe merkezi ve sahillerde ilaçlama yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Mecidiye Sahili ve İspat Cami Mahallesi'nde larva ilaçlaması gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışmalara devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA