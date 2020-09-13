Edirne'den kısa kısa Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Bulgaristan Sozopol Belediyesi acil müdahale merkezinin açılış törenine katıldı.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Bulgaristan Sozopol Belediyesi acil müdahale merkezinin açılış törenine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burgaz ilinin Sozopol Belediyesi ile hayata geçirilen "Bilgili, Eğitimli, Donanımlı Süloğlu ve Sozopol" projesi kapsamında hizmete giren acil müdahale merkezinin açılışı yapıldı.

Sozopol Belediye Başkanı Tihomir Yanakiev ve Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel'in de katıldığı açılışta konuşan Ormankıran, projeyle iki ilçeye önemli yatırımlar yapıldığını belirtti.

Merkezin Sozopol'a hayırlı olmasını dileyen Ormankıran, şunları kaydetti:

"Sozopol Belediyesinin acil müdahale merkezini inceleyerek yakın zamanda ilçemizde de açılacak merkez hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Projemizin yüzde 70'i bitmek üzere. Çok yakında Süloğlu'ndaki acil müdahale merkezimizi de açacağız. Bu projelerle ilçemiz kazanmaya devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

-Edirne'de el sanatları fuarı düzenlenecek.

Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği'nin (TRAKDOSK), Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2014-2020) kapsamında yürüttüğü "Haskova ve Edirne Arasındaki Sınır Ötesi Turizm Potansiyelinin Arttırılması" projesi kapsamında "Edirne El Sanatları Fuarı" düzenlenecek.

Edirne Kervansaray Otel bahçesinde 15-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek fuarda, Edirne'den 11 sanatçı, usta ve esnafın hazırladığı ürünler sergilenecek. Ziyaretçiler fuarda el sanatlarının yapılışını ve ustaların ürettiği eserleri yakından görme fırsatı bulacaklar.

Kaynak: AA