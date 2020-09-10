Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'den kısa kısa

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları düzenli olarak sürdürülüyor.

Edirne'den kısa kısa
10.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 10.09.2020 17:20

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları düzenli olarak sürdürülüyor.

Edirne Valiliği koordinasyonundaki İl Özel İdaresi ekipleri, merkez, ilçe ve köylerde vatandaşların yoğun yaşadığı yerleri sık sık dezenfekte ediyor.

Salgın tedbirleri çerçevesinde mücadeleyi aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda da uyarılarda bulunuyor.

İpsala'da çeltik hasadı başladı

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, çeltik hasadına katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, üreticilere bol ve bereketi bir sezon diledi.

İpsala'nın Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yüzde 19'unu karşıladığını belirten Güngör, 210 bin dekarlık alanda ekim yapıldığını dile getirdi.

İpsala'nın pirinciyle ün yaptığını vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"İpsala'da üretilen pirinçlerin satış ve pazarlama süreci ülkemiz genelinde büyük bir pazar değeriyle gerçekleştirilmektedir. Yoğun olarak bölgemizde yetiştirilen Luna, Cammeo, Osmancık, Rekor, Baldo ve benzeri çeşitlerin ülke genelinde ciddi bir tüketici talebiyle karşılanıyor oluşu, uzun yılların tecrübesiyle üretilen beyaz altın pirinçlerimizin lezzeti ve kalitesiyle kendisini ispatlamış olmasının doğal bir sonucudur. Pirincimiz her yıl arazi, verim, kalite ve pazar değeri açısından yükselmeye devam eden önemli bir milli servettir. Üreticilerimize bereketli bir üretim sezonu dileklerinde bulunuyor hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mesut Barzani Angela Merkel Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Ferhat Göçer Gonca Vuslateri Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Şenol Güneş Metin Oktay Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Merve Mercan Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 17:20:08. #1.14#
title