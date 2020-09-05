Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

CHP Edirne Gençlik Kolları Başkanlığına Sergen Kuru seçildi.

Edirne'den kısa kısa
05.09.2020 15:27 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:27

CHP Edirne Gençlik Kolları Başkanlığına Sergen Kuru seçildi.

CHP Edirne İl Başkanlığı'nda yapılan kongre yeni tip koronavirüs (Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşti.

Tek listeyle gerçekleşen seçimde başkanlığa Sergen Kuru seçildi.

Kuru, yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle dünyanın zor günlerden geçtiğini söyledi.

Zor günlerin hep birlikte atlatılabileceğini belirten Kuru "Bu günleri geçirmek için siyaseti bir kenara bırakarak hep birlikte olmalıyız. Bu vesileyle sağlık personellerimize de teşekkürlerimizi sunuyorum. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak kongremizi gerçekleştiriyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu partide onun daima izinden giderek mücadeleme devam edeceğim. Bizler birleştirici olacağız."dedi.

Kongreye, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve partililer katıldı.

Sahillerde sinek ilaçlaması

Keşan Belediyesi'nce sahillerde sinek ilaçlaması yapıldı.

Belediye ekipleri Erikli ve Mecidiye sahillerinde çalışma gerçekleştirdi. Çöp konteynırları ve sahil şeridinde ilaçlandı.

Ekiplerin çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Sevgi Evi'nde kalan çocuklar denizle buluştu

Keşan ilçesinde, Sevgi Evi'nde kalan çocuklara sahilde etkinlik düzenlendi.

Görevliler gözetiminde denize giren çocuklar futbol oynadı ve rüzgar sörfü eğitimi aldı. Çocuklar gün boyunca etkinliklere katıldı.

Kaynak: AA

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