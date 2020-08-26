Edirne'den kısa kısa Trakya Üniversitesi (TÜ) Yeminli Mali Müşavir Talha Apak'ın kaleme aldığı bir makale, haftalık ekonomi dergisinde yer aldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Yeminli Mali Müşavir Talha Apak'ın kaleme aldığı bir makale, haftalık ekonomi dergisinde yer aldı.

TÜ yapılan yazılı açıklamaya göre, dergide yayınlanan "Trakya Üniversitesi: Balkanlardaki Referans Noktası" makalesinde, üniversiteden başta Balkanlar olmak üzere uluslararası tanınırlığı yüksek, saygın bir üniversite olarak bahseden Apak, uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tavsiyeleri doğrultusunda kurumun önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

Ayrıca makalede, Trakya Üniversitesi'nin 80 üyesi bulunan Balkan Üniversiteler Birliği'nin kurucusu olduğu ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun önderliğinde akademisyen, idareci ve öğrencilerin önemli çalışmalara imza attığına yer verildi.

Enez'de ücretsiz internet hizmeti

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, ilçedeki cadde, meydan ve plajlarda ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandığını bildirdi.

Günenç, yaptığı yazılı açıklamada, ilk etapta Cumhuriyet Meydanı, Kale Caddesi, Altınkum Plajı, Altınkumsal Sitesi ve Sarayiçi Villaları bölgesinde ücretsiz bağlantı noktalarının kurulduğunu ifade etti.

Vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunmaya başlandığını belirten Günenç, şunları kaydetti:

"Söz verdiğimiz gibi Enez Belediyesi ücretsiz cadde interneti hizmetimiz kullanılmaya başlamıştır. İlçe merkezimizde ve Enez sahilimizdeki Wi-Fi noktalarından vatandaşlarımız dilediğince faydalanabilirler. İlerleyen günlerde Wi-Fi noktalarımızı daha yaygın hale getireceğiz."

İpsala Kaymakamı Güngör'e ziyaretler

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'e ziyaretler sürüyor.

Edirne İşkur Müdürü Şengül Çildam, İpsala Şöförler Odası Başkanı Kemal Kutlubay, Yenikarpuzlu Kalkınma Kooperatif Başkanı Reşat Akbaş, İpsala Roman TOKİ Dernek Başkanı Erol Taş ve yönetim kurulu üyeleri ile işadamı Mustafa Sagun Güngör'ü makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Güngör de ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA