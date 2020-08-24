Edirne'den kısa kısa TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Birlik'in yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği için kilogram başına 3 lira 434 kuruşluk alım fiyatı açıkladığını bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Birlik'in yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği için kilogram başına 3 lira 434 kuruşluk alım fiyatı açıkladığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya Birlik tarafından açıklanan fiyatın hayırlı olmasını diledi.

Üreticilere bereketli bir sezon dileyen Aksal, "Trakya Birlik ayçiçeği alım fiyatını açıkladı. Ayçiçeği avans ödemesi yüzde 44 ham yağ oranlı ayçiçeği için 3,434 TL/Kg, yüzde 40 ham yağ oranlı ayçiçeği için 3,240 TL/kg, yüzde 50 ham yağ oranlı ayçiçeği için 3,726 TL/kg olarak belirlenmiştir.

Üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Çakırlar'ın ziyaretleri

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur ve Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş'i ziyaret etti.

Ziyarette, Edirne ve köylerinde devam eden projelerle ilgili fikir alışverişine bulunuldu.

Çakırlar, bu arada Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'u da ziyaret etti.

Nikah kıydıranlara İstanbul Sözleşmesi broşürü

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni evlenen çiftlere nikah hediyesi olarak İstanbul Sözleşmesi'nin ayrıntılı şekilde anlatıldığı broşür verildiğini bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nin kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede önemli bir sözleşme olduğunu belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Genel Sekreter Uğur'a ziyaret

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur'u makamında ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Edirne'de devam eden yatırımlar ve projelerle ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Vatandaşların taleplerini ileten İba, Uğur'a çalışmalarında başarı diledi.

Uğur da İba'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA