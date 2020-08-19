Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SODAM) bünyesinde İŞKUR Müdürlüğü işbirliğinde kurulan tekstil atölyesinde çalışmalara başlandığını bildirdi.

Edirne'den kısa kısa
19.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:30

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SODAM) bünyesinde İŞKUR Müdürlüğü işbirliğinde kurulan tekstil atölyesinde çalışmalara başlandığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Cumhuriyet İlkokulu ek binasında kurulan tekstil atölyesini ziyaret etti.

Atölyede incelemede bulunan Erdoğan, çalışmalarla ilgili idarecilerden bilgiler aldı.

Atölyede güzel çalışmalar yapılacağını belirten Erdoğan, "Atölyede ekonomik durumu kötü öğrencilerin okul üniformaları üretilecek olup, formalar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak teslim edilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Çakal, su deposu çalışmalarını inceledi

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, ilçeye bağlı Vaysal, Hacıdanişment, Ömeroba ve Süleymandanişment köylerine su iletimini sağlayacak depo ve arıtma tesislerinde incelemede bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çakal, köylerde yaşanan su sorunlarının önlenmesi için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Çakal, daha sonra köy sakinleriyle de sohbet etti.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya ziyaret

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Şapçı'ya teşekkür etti.

Şapçı da Arpacı'ya çalışmalarında başarı diledi.

Şapçı'ya ziyaretinde yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA

Manşet

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