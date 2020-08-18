Edirne'den kısa kısa Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu üyeleri ve oda temsilcileri, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu üyeleri ve oda temsilcileri, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, belediyedeki ziyarette esnaf ve iş insanlarının ilçenin gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Helvacıoğlu da esnafa destek olmaya devam edeceklerini belirterek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Ziyarette, mesleki yeterlilik kanunu kapsamında galericilik ve emlakc¸ılık sekto¨ru¨ndeki yerel yo¨netimler ile sorun ve c¸o¨zu¨m o¨nerileri hakkında istis¸are edildi.

Keşan'da AB proje toplantısı

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nca (TSO), Bulgaristan-Tu¨rkiye Sınır O¨tesi I·s¸birligˆi Programı kapsamında toplantı gerçekleşti.

Keşan TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, "C¸apraz Trakya Bagˆlantısı" ve "Su¨rdu¨ru¨lebilir Turizm ic¸in Bo¨lgesel Turizm Markası" projelerinin odada düzenlenen toplantıda ele alındığı belirtildi.

Bulgaristan-Tu¨rkiye Sınır O¨tesi I·s¸birligˆi Programı kapsamında gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) projelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "Projelerle, Bulgaristan'daki lider ortagˆımız Envisimo Du¨nyası Dernegˆi ile bo¨lgemizde yer alan turistik is¸letme ve turizm u¨ru¨nleri, hizmetleri ic¸in belirli o¨lc¸u¨lerde standartlar belirlenip, turizm sekto¨ru¨nde sertifikalı turizm yo¨ntemi ile su¨rdu¨rebilir turizm sagˆlanarak, bo¨lgesel ekonomiye destek olacağız." ifadelerini kullandı.

İkinci el alım satımda güncelleme

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ikinci el motorlu kara tas¸ıtları alım satımı ic¸in yeni güncellemeler yapıldığı bildirildi.

Keşan TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, gu¨ncellemelere go¨re mesleki yeterlilik belgesi olmayan kis¸ilerin bir yıl ic¸erisinde sadece 3 satıs¸ yapabileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"I·s¸letmelerin motorlu kara tas¸ıtları alım satım sorumlusu seviye 5, bu alanda c¸alıs¸an danışmanların motorlu kara tas¸ıtları alım satım sorumlusu seviye 4 mesleki yeterlilik belgesini almaları ic¸in 31 Agˆustos son tarih olarak go¨steriliyor."

Kaynak: AA