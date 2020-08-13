Edirne'den kısa kısa Edirne Valisi Ekrem Canalp, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ı kabul etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ı kabul etti.

Çakırlar, valilikteki ziyarette, kente yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Canalp de ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, AK Parti'nin hayata geçirdiği hizmetlerle ülkeyi her alanda büyütüp, güçlendirdiğini belirtti.

AK Parti'nin Türkiye'nin partisi olduğunu aktaran İba, "Kadim davamız ile milletimize hizmet aracı gördüğümüz siyasetimiz ile AK Parti hamdolsun Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün 19 yaşına ulaştı. Demokrasiyi ileriye taşıma, ekonomiyi güçlendirme, güvenliğimizi tahkim etme başta olmak üzere Türkiye'nin aydınlık geleceği üzerinde bina edilen AK Partimiz kurulduğu günden bugüne teşkilatlarıyla birlikte devamlı olarak büyüyen, dünyada üye sayısı olarak birinciliği göğüsleyen bir partidir." ifadelerini kullandı.

Demokraside ve ekonomide cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti'nin yaptığını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemden başarıyla çıkmasını sağlayacak olan ve yarın ülkemizi hedeflerine ulaştıracak parti yine AK Parti'den başkası değildir. Ülkemizi kalkındıran ve geliştiren, milletimizin en iyi hizmeti alması için tüm gücüyle çalışan AK Partimizin en büyük destekçisi teşkilatlarımızla birlikte milletimiz olmuştur. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar yapılan hizmet ve reformlara baktığımızda tarihi başarılarla dolu bir geçmişimiz net bir şekilde görülmektedir. Elbette sadece icraat yapmakla değil aynı zamanda farklı güçlere karşı mücadele vermekteyiz. Bir yanan ülkemizi çok büyük hizmetlerle tanıştırırken, diğer yandan da bugüne kadar rastlanmadık engelleri aşmak, birçok oyunları bozmak zorunda kaldık, Allah'a hamdolsun bunları da başardık. Milletimize hizmet yolunda 2023'e, 2053'e, 2071'e giden yolumuza liderimizle birlikte kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA