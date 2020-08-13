Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'den kısa kısa

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, partisinin il başkanları toplantısına katıldı.

Edirne'den kısa kısa
13.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:52

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, partisinin il başkanları toplantısına katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 139. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşma gerçekleştirdi.

İba ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal toplantıda yer aldı.

İpsala'da koronavirüs denetimi

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde bulundu.

Güngör, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek tedbirler hakkında bilgi verdi.

Vatandaşları da maske kullanmaları yönünde uyaran Güngör, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

Denetime, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İpsala Emniyet Müdürü Hüsnü Cengiz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Olcay Karbuz katıldı.

Denizi görmeyen kalmayacak projesi

Keşan Belediyesi'nce başlatılan "Denizi Görmeyen Kalmayacak" projesi devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında başlatılan ücretsiz tekne turlarının devam ettiği belirtildi. Öncelikle bölgede yaşayanlara Saros Körfezi'nin güzelliklerinin gösterileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübümüzdeki öğrencilerimiz ve belediyemiz tarafından açılan sportif kurslarımızdaki öğrencilerimizi Soros Körfezimizin eşsiz güzellikteki yerlerini uzman ekiplerimizle göstermeye devam ediyoruz.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sosyal projemiz sezon sonuna kadar devam edecek. Denizi görmeyen kalmayacak."

Helvacıoğlu'ndan ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bakım merkezini ziyaret etti.

Helvacıoğlu, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için belediye olarak en iyi hizmeti vermek istediklerini belirtti.

Bakım merkezlerinin yetkilileriyle her zaman iletişimde olduklarını anlatan Helvacıoğlu, "Bir olay sonucu darp edilen kardeşimiz Sercan Dağdevireni ile sohbet ettik. Bakım evinde Keşanımız'da herkesin tanıdığı Hüseyin kardeşimize de rastladık, selamları var. Bakım merkezlerimiz ilçemize ve vatandaşlarımıza büyük katkı sağlıyor. Yatırımcılarımıza teşekkür ediyor tüm personele kolaylıklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sahillerde böcek ve sinek ilaçlaması yapıldı

Keşan Belediyesi'nce sahil bölgelerinde böcek ve sinek ilaçlaması yapıldı.

Gökçetepe, Erikli ve Yayla sahillerinde belediyenin veteriner işleri müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen takvime göre ilaçlamanın ay boyunca süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler 3. Sayfa
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı Politika
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Juventus'la sözleşmesi biten Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu Spor
Juventus'la sözleşmesi biten Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı 3. Sayfa
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Magazin
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Oruç Reis'in sahadaki varlığı onları rahatsız etti! Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi
Oruç Reis'in sahadaki varlığı onları rahatsız etti! Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı
Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine 'sosyete damat' demesi soruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Cem Yılmaz Aamir Khan Kenan Doğulu Tuba Büyüküstün
Spor Caner Erkin Süleyman Seba Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Ağustos Yunanistan
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 16:04:48. #1.14#
title