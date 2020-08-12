Edirne'den kısa kısa Havsa Kaymakam Vekili Mehmet Faruk Kazdal, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ziyaret etti.

Havsa Kaymakam Vekili Mehmet Faruk Kazdal, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Kaymakam Kazdal'a teşekkür etti.

Kazdal da Balkan'a çalışmalarında başarı diledi.

"İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimizdir"

CHP Edirne Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Reyhan Güzel, İstanbul Sözleşmesi'nin kadın haklarının korunması açısından önemli bir sözleşme olduğunu bildirdi.

Güzel, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını öngören ve kadına karşı sokakta ya da evde şiddetin önlenmesini amaçlayan hukuki bir belge olduğunu belirtti.

Türkiye'nin sözleşmeyi 2011 yılında imzaladığını aktaran Güzel, "İstanbul Sözleşmesi'nin öngördüğü haklar, en temel insan haklarıdır ve insan hakları asla tartışmaya açılamaz. İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, ülkemizde tüm kadınlar haklarını tek tek öğrenip savunana kadar sokak sokak gezeceğiz, anlatacağız, dertleşeceğiz. Haklarımızdan asla geri adım atmayacağız. Kadınların ölmeyeceği, öldürülmeyeceği, hayatın her alanında daha fazla yer alacağı bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lalapaşa'da koronavirüsle mücadele

Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin cadde ve sokakları düzenli olarak hijyenik hale getirdiğini belirtti.

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini aktaran Arslan, "Salgınla mücadelemizi aralıksız devam ettiriyoruz. İlçe genelinde dezenfekte çalışmaları düzenli olarak yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA