Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, CHP 14. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'nda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesine seçilip, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı olması sürecinde destek veren delegelere teşekkür etti.

Edirne'den kısa kısa
10.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:06

CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, CHP 14. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'nda Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesine seçilip, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı olması sürecinde destek veren delegelere teşekkür etti.

Gegeoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçilen Aylin Nazlıaka'yı tebrik etti.

CHP'nin başarısı için çalışmaya devam edeceklerini belirten Gegeoğlu şunları kaydetti:

"Bizler Cumhuriyetimiz'in aydın yüzleri, ülkemizin umutları, yarınları ve altı okun emektar kadınlarıyız. Bizler yeri geldiğinde hayatını hiç düşünmeden riske atan, kar kış, yağmur çamur demeden sokaklarda terini akıtıp çalışan, kapı kapı gezen, broşür dağıtan,ailesinden, sevdiklerinden feragat eden, yaşamından kısan, bütün varını yoğunu partisine veren bu partinin emektar kadınlarıyız."

Gegeoğlu, her türlü olumsuzluğa karşı mücadelelerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Keşan'da sivrisinekle mücadele

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli ve Mecidiye sahillerinde sivrisinek mücadelesinin sürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, larva ve ergin uçkun ilaçlama çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Çalışmaların aralıksız olarak süreceğini aktaran Helvacıoğlu, "Mücavir alanlarımızdaki vatandaşlarımız ve sahillerimize gelen misafirlerimizin sağlığını korumak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz, Mecidiye Erikli sahilinde larva ve ergin uçkun mücadelesi için biosidal uygulama yapmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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