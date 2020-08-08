Edirne'den kısa kısa Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu üyeleri ziyaretlerde bulundu.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu üyeleri ziyaretlerde bulundu.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, komite üyesi Göksel Aktaş, kadın girişimciler kurulu üyesi Hülya Akman, genel sekreter Erdem Başak ve KOSGEB Sorumlusu Kadir Can Tunç, ziyaretlerinde üyelerinin taleplerini aldı.

Sektör sorunları ve çözümleri istişare edilerek, Saros Körfezi hakkında görüşüldü.

Keşan'da esnafa Kovid-19 denetimi

Keşan ilçesinde esnafa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Keşan TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası ve Keşan Belediyesi yetkilileri esnafı ziyaret ederek salgınla mücadele tedbirleri hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA