Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, taksi durağını ziyaret ederek üye kaydı gerçekleştirdi.

Edirne'den kısa kısa
07.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:18

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, taksi durağını ziyaret ederek üye kaydı gerçekleştirdi.

İba, Tarlakapı Caddesi'ndeki taksi durağını ziyaret etti. Taksici Uğur Karanalar'ın AK Parti'ye üyeliğini gerçekleştiren İba, Karanalar'a partinin rozetini taktı.

Tüm Edirnelilere partinin kapısının sonuna kadar açık olduğunu belirten İba, "Edirnemize hizmet için bu davada ben de varım diyen, Değirmen Taksi Durağıda çalışanı Uğur kardeşimizi aramızda görmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Rusya Uluslararası Caspiart Yarışması

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencisi Cen Kemal Karacan Rusya Uluslararası Caspiart Yarışması'nda başarı elde etti.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmaya dünyanın çeşitli ülkelerinden ve farklı yaş gruplarından çok sayıda katılımcı ilgi gösterdi.

Müzik, dans, heykel, resim ve el sanatları gibi birçok farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada, TÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Hristo Stoyçev Hristov'un 11. sınıf korno öğrencisi Karaca gösterdiği performansla üçüncülük derecesi kazandı.

Kaynak: AA

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