Edirne'den kısa kısa Keşan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

Keşan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz ve Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin'in katıldığı programda, protokol emniyet müdürlüğü bahçesinde polis memurlarıyla bayramlaştı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden protokol, jandarma personelinin bayramını kutladı.

Protokol daha sonra şehit polis memuru Okan Koç'un ailesini ziyaret etti.

TÜ Rektörü Tabakoğlu, personelle bayramlaştı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, personelin bayramını kutladı.

Kurban Bayramı öncesi rektörlük birimlerini gezerek akademik ve idari personelin bayramını kutlayan Tabakoğlu'na, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç da eşlik etti.

Bayramların insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günler olduğunu belirten Tabakoğlu, "Milletimizin birleştirici özel günlerinden olan Kurban Bayramımız mübarek olsun. Trakya Üniversitesi'nin tüm çalışanlarının ve ailelerin bayramını kutluyor sağlık, mutluluk ve huzurla nice bayramlara erişebilmeyi diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA