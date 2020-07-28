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Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Nevzat Kahraman Koleji arasında eğitimde yüzde 25 indirim protokolü imzalandı.

Edirne'den kısa kısa
28.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:48

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Nevzat Kahraman Koleji arasında eğitimde yüzde 25 indirim protokolü imzalandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok sektörde sıkıntılar yaşandığı belirtildi.

İlçe ekonomisini canlandırmak amacıyla eğitim sektöründe girişimde bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Odamız üyesi Nevzat Kahraman Koleji ile oda üyelerimizin yararlanabileceği eğitimde yüzde 25 indirim protokolünü imzaladık. Eğitim her şeyden önemli bizlerin en önem verdiği şey çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak iş hayatına atılmaları ve ülkeye hizmet etmeleridir." ifadeleri kullanıldı.

Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurten Çetin, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Çetin, rektörlükteki ziyarette editörlüğünü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İlker Alp ile üstlendiği "Milli Mücadele'nin 100. Yılına Armağan" adlı kitabı Tabakoğlu'na takdim etti.

Tabakoğlu, yaptığı açıklamada, kitabın Milli Mücadele'nin tarihine ışık tutan, farklı kaynaklardan farklı bakış açıları ile kaleme alınmış makaleleri ihtiva eden değerli bir kaynak olduğunu belirtti.

Eserin gelecekte bu konuda çalışmalar yapacak olan araştırmacılara yol göstereceğini aktaran Tabakoğlu, "Zorlu şartlar altında başlatılan ve tarihe damga vuran bu büyük istiklal hareketinin 100. yılında özgür, bağımsız ve güçlü bir ülkenin fertleri olarak geçmişimize sahip çıkmayı ve onu gelecek kuşaklara aktarmayı bir vazife görüyoruz. Yıl boyunca akademik içeriği yüksek etkinliklerle bu bilinci yücelteceğiz ve gelecek nesillere aktaracağız" diye konuştu.

Gökçetepe'de tatilcilere Kovid-19 bilgilendirmesi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şubesi ekiplerince, Gökçetepe Tabiat Parkı'ndaki tatilciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirildi.

Ekipler tatilcilere çevre temizliği ve salgına karşı alınacak tedbirler hakkında bilgi vererek, talepleri değerlendirdi.

Kaynak: AA

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