Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Köy Kalkınma Kooperatifleri Edirne Birliği Başkanı Ahmet Erken'i ziyaret etti.

Edirne'den kısa kısa
23.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:00

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Köy Kalkınma Kooperatifleri Edirne Birliği Başkanı Ahmet Erken'i ziyaret etti.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, kentteki tarımsal faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Demirkıran, üretici birliklerinin tarımsal üretimin gelişmesi ve çiftçinin ürününün değerlendirilmesi açısında önemli olduğunu belirtti.

Parti olarak tarım alanında ciddi çalışmalar yaptıklarını aktaran Demirkıran, "Tarımda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerimizi, bir rapor halinde tarım alanında çalışmalar yapan yetkili kurumlara ulaştırıyoruz. Edirne ekonomisinin bel kemiğini oluşturan çeltik üretimi konusundaki gelişmeleri ve hayvancılığın devamı için gerekli olan yem ve süt paritesinin üretime olanak verecek düzeye getirilmesi gerekli." ifadelerini kullandı.

Erken de Demirkıran'a ziyaretten dolayı teşekkür ederek, tarımsal sulamada en büyük maliyetin enerji maliyetleri olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyareti

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Büyükdöllük İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, ziyaret kapsamında öğrencilere "Arkadaş" isimli kitabı dağıttı.

Okulda incelemede de bulunan Arpacı, idarecilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arpacı'ya ziyarette müdür yardımcıları Cemal Turan ve Müzekka Bayrak da eşlik etti.

Kaynak: AA

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