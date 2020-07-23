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Edirne'den kısa kısa

Trakya Teknopark'ta firma sayısı yeni katılımlarla 60, çalışan sayısı da 227'ye yükseldi.

Edirne'den kısa kısa
23.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:50

Trakya Teknopark'ta firma sayısı yeni katılımlarla 60, çalışan sayısı da 227'ye yükseldi.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, Ayşekadın Yerleşkesi'nde 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren Trakya Teknopark, yeni katılan şirket ve çalışanlarla büyümesini sürdürdü.

2016 yılında 30 şirket bulunan Trakya Teknopark, bugün 60 şirket ve 227 çalışanla faaliyetlerine devam ediyor.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite olarak yerli ve milli üretim seferberliğine her geçen gün yeni katkılar sunan Trakya Teknopark'ın büyük bir uyum içinde başarıyla çalıştığını ifade etti.

TÜ bir dergi daha yayımladı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisinin ilk sayısı yayımlandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesinde 2014 yılında faaliyetlerine başlayan enstitü, bilim dünyasına yeni bir uluslararası akademik dergi kazandırdı.

Roman Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan'ın editörlüğünde yayımlanan derginin ilk sayısında sanat, edebiyat ve sosyoloji alanlarında makaleler yer alıyor.

Kaynak: AA

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