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Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) 38. yaşını kutladı.

Edirne'den kısa kısa
22.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:35

Trakya Üniversitesi (TÜ) 38. yaşını kutladı.

Balkan Kongre Merkezi'ndeki salonda düzenlenen toplantıda, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sela Can Dökmeci ve Batuhan Işık, müzik dinletisi sundu.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, senato salonunda düzenlenen toplantıda, kurum aidiyeti geleneği oluşturan yıl dönümü kutlamalarını gelecek yıllarda da sürdüreceklerini söyledi.

TÜ'nün kuruluş aşamasından bugüne gelişi ile ilgili bilgi veren Tabakoğlu, üniversitenin 38. yaşını kutladı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç da bir konuşma yaptı.

Sınır ötesi işbirliği çevre projesi

Trakya Üniversitesince (TÜ) Avrupa Birliği destekli sınır ötesi işbirliği çevre projesinin hayata geçirileceği bildirildi.

TÜ'den yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, çevresel olayların gelecek yıllarda insanlığı ciddi anlamda tehdit edeceğini belirtti.

Projenin gelecek nesillere sağlıklı bir dünya, yaşanılabilir bir çevre bırakma açısından oldukça önemli olduğunu aktaran Tabakoğlu, "Bu vesileyle böyle bir projenin hayata geçmesinde büyük emekler sarf eden proje ekibini gönülden kutluyor, projenin sadece bölgemize değil, tüm dünyaya fayda getirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Basın Bayramı ile Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 4 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti için 24 Temmuz'un çok önemli bir diplomatik zafer olduğunu belirtti.

24 Temmuz 1923'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunu kazandığı bir tarih olduğunu belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı azim, inanç, cesaret, fedakarlık ve kararlılıkla yürüten yüce Türk milleti, kazandığı bu zaferi Lozan Barış Antlaşması ile taçlandırmıştır. Tabi ki Lozan Barış Antlaşması, Edirne için de çok büyük öneme sahiptir. Turizme olan katkısı, bereketli toprakları ve doğası ile kentimizde önemli bir yere sahip olan Karaağaç toprakları da Lozan Antlaşması ile kazanılmıştır."

Basında sansürün kaldırılışının 112. yılının da 24 Temmuz tarihine denk geldiğini ifade eden Gürkan, "Özgür basın olabilme duygu ve düşüncesiyle haber ve bilgi akışını sağlamak adına günün her anında yılmadan, gece gündüz, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde, hangi şartlarda olursa olsun görevini başarıyla yerine getiren basın çalışanlarımızın, fikir işçilerimizin basın bayramını bir kez daha kutluyorum. Bu yolda emek veren tüm basın çalışanlarına başarılar diliyor, ebediyete intikal eden basın mensuplarını rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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