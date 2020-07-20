Edirne'den kısa kısa Keşan ilçesindeki sahillerde vektörle mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Keşan ilçesindeki sahillerde vektörle mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yayla ve Erikli sahillerinde çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler belediyenin sorumluluk alanında olan yerlerde belirledikleri takvime göre vektörle mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Belediyeden yangın uyarası

Keşan Belediyesince orman ve ot yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, özellikle sigara izmariti ve cam şişelerin gelişigüzel atılmaması gerektiğini belirtildi.

Yeşil alanların korunması gerektiği aktarılan açıklamada, "Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz en son Boztepe köyü girişindeki ot yangını ile Enez Kavşağı civarında meydana gelen ot yangınına müdahale ederek söndürdü. Lütfen orman ve ot yangınlarına karşı duyarlı olalım." ifadeleri kullanıldı.

Ağaçtan düşen kuş yavrusu yuvasına konuldu

Keşan ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen kuş yavrusunu itfaiye yuvasına koydu.

Öğretmenevi bahçesinde yerde kuş yavrusu olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri kuş yavrusunu yuvasına koydu.

Kaynak: AA