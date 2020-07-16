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Edirne'den kısa kısa

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçeye millet bahçesi yapılacağını bildirdi.

Edirne'den kısa kısa
16.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:24

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçeye millet bahçesi yapılacağını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, millet bahçesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 43 bin 500 metrekare alana yapılacağını belirtti.

Millet bahçesinin içerisinde yürüyüş yolları, dinlenme alanları, çocuk parkları, spor alanları ve yeşil alanların olacağını aktaran Balkan, "Taslak projemiz bakanlığımız tarafından kabul edilmiş olup, yine bakanlığımız ile geliştirilecek ve gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

TÜ, sanal fuara katılacak

Trakya Üniversitesi (TÜ) "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"ye katılacak.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamda tanıtılması amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen fuar, 20-22 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Fuarda, Türkiye'den TÜ'nün de aralarında bulunduğu 176 üniversite yer alacak.

Kaynak: AA

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