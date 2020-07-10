Edirne'den kısa kısa Uzunköprü'ye bağlı Sığırcılı köyündeki karpuz üreticileri, hasadın başlamasından dolayı Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan'ı ziyaret etti.

Uzunköprü'ye bağlı Sığırcılı köyündeki karpuz üreticileri, hasadın başlamasından dolayı Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, üreticilere bereketli bir hasat diledi.

Erdoğan, Uzunköprü'de havaların ısınmasıyla karpuz hasadının başladığını ve ilçede karpuz ekiminin yaygın şekilde yapıldığını belirtti.

Sığırcılı Köyü Muhtarı Şaban Kaya ve Muhtarlar Derneği Başkanı Önder Kuruşar da Erdoğan'a, yerli karpuz ikramında bulundu.

Keşan'da yol yapım çalışması

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Küçük Sanayi Sitesi'ne Efes Çevre Yolu'ndan girişi sağlayacak katılım yolu çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi işbirliğinde yapılan yol çalışması sayesinde sanayi sitesine girişin kolaylaşacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle çalışmaların üç ay gecikmeli başladığını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmamızı Kara Yolları Genel Müdürlüğü ile Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal ile beraber hazırladık. Çalışmamızda il ve ilçe başkanlarımız da bizlere çok büyük destek oldu. Yaklaşık 1300 metrelik alanı asfaltlayacağız. Keşan Küçük Sanayi Sitemize daha önce tırlar ve büyük araçlar girmekte zorluk çekiyorlardı.Çalışmamız sayesinde Efes Çevre Yolu'ndan sanayiye giriş kolaylaşacak."

Kaynak: AA