Edirne'den kısa kısa Trakya Üniversitesinde (TÜ) online doçentlik sınavı yapıldı.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) online doçentlik sınavı yapıldı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sonrası farklı uygulamalarını elektronik ortama taşıyan üniversite, doçentlik e-sözlü sınavı uygulama usul ve esasları yönergesi çerçevesinde ilk online sınavını gerçekleştirdi.

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu, doçentlik sözlü sınavını başarıyla tamamladı.

TÜ Yönetimi YÖKAK toplantısına katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Yönetimi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen "İzleme Programı Toplantısı"na katıldı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Yurtcan ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas başkanlığındaki toplantıya katıldı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, TÜ'nün YÖKAK rehberliğinde belirlediği kalite misyonuyla hareket etmeye kararlı olduğunu belirterek, kalite kültürünü yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Keşan'da dereler ıslah edildi.

Keşan'da sinekle mücadele çalışmaları kapsamında dereler ıslah edildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarıkız Deresi, Karanlık Dere ve eski çöp depolama sahasının arkasındaki derede DSİ ekipleriyle birlikte ıslah çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmayla dere yataklarında suyun akışkanlığı sağlanırken, sivrisinek üreme alanları da kimyasal kullanılmadan temizlendi.

Kaynak: AA