Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Hoş Geldin Bebek" projesinin sürdüğünü bildirdi.

Edirne'den kısa kısa
06.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:08

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Hoş Geldin Bebek" projesinin sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, evlat sahibi olan ailelerin mutluluklarına ortak olduklarını belirtti.

Projenin devam edeceğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Hoş Geldin Bebek projemiz kapsamında Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz ile minik hemşehrilerimize, hoş geldin ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ailelerimizin ve bebeklerimizin ihtiyaçlarının yer aldığı bebek hediye paketlerimizi teslim ediyoruz. Dünyaya gelen her yavrumuzu Keşan ailemizin bir ferdi olarak görüyor, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması noktasında çalışıyoruz."

Lalapaşa'da yol yapım çalışması

Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, ilçede yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, zaman içinde bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Arslan, "Çalışmalar kapsamında Şahinpaşa Caddesi üzerinde parke taş döşeme işlemi gerçekleştirildi. İlçe genelinde bozuk yolların yenilenmesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı Haber
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım Haber
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Haber
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi Haber
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi Haber
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı Haber
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Bulaştığı insanı 1 haftada öldüren 'beyin yiyen amip' vakası ABD'de görüldü
Bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası ABD'de görüldü
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yılmaz Tunç Esra Erdoğan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Buse Varol Mabel Matiz Hülya Avşar
Spor Falcao Ali Koç Okan Buruk Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Twitter Beşiktaş Havai Fişek Trabzonspor
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 11:41:49. #1.14#
title