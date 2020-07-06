Edirne'den kısa kısa Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Hoş Geldin Bebek" projesinin sürdüğünü bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Hoş Geldin Bebek" projesinin sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, evlat sahibi olan ailelerin mutluluklarına ortak olduklarını belirtti.

Projenin devam edeceğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Hoş Geldin Bebek projemiz kapsamında Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz ile minik hemşehrilerimize, hoş geldin ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ailelerimizin ve bebeklerimizin ihtiyaçlarının yer aldığı bebek hediye paketlerimizi teslim ediyoruz. Dünyaya gelen her yavrumuzu Keşan ailemizin bir ferdi olarak görüyor, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması noktasında çalışıyoruz."

Lalapaşa'da yol yapım çalışması

Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, ilçede yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, zaman içinde bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Arslan, "Çalışmalar kapsamında Şahinpaşa Caddesi üzerinde parke taş döşeme işlemi gerçekleştirildi. İlçe genelinde bozuk yolların yenilenmesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA