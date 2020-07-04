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Edirne'den kısa kısa

İpsala Kaymakamlığı koordinasyonunda kurulan denetim ekibi ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'den kısa kısa
04.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:20

İpsala Kaymakamlığı koordinasyonunda kurulan denetim ekibi ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, denetim ekibi, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında iş yerlerini denetliyor.

Denetimlerin düzenli olarak devam ettiği belirtilen açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından oluşturulan maske, sosyal mesafe ve temizlik denetim ekibimiz iş yerlerinin denetimlerini sürdürüyor. Halk sağlığı açısından gerekli uyarılar yapılıyor." denildi.

Uzunköprü'de yol yapım çalışması

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, ilçede alt yapı ve yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Becan, yaptığı yazılı açıklamada, alt yapı çalışmalarının devam ettiğini ve bozulan yolların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız süreceğini aktaran Becan, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmalarında Aşçıoğlu, Şehsuvarbey, Rıza Efendi ve Demirtaş mahallelerimizde kanalizasyon bağlantıları, bordür ve baca tamiri çalışmaları ile temizlik ve asfalt yapımı gerçekleştirilmiştir. Daha güzel bir Uzunköprü için çalışmalarımız sürecek."

Kaynak: AA

Manşet

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