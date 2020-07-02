Edirne'den kısa kısa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, üniversite ve belediye arasında yapılacak projeler ve işbirliği çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Tabakoğlu, Keşan ve çevresinin gelişimi ve kalkınması için ortak projeler yapılacağını belirtti.

Keşan'ın her geçen gün geliştiğini aktaran Tabakoğlu, "Keşan Belediyesi, girişimci, dinamik, üretken ve en önemlisi istekli bir belediye. Biz de üniversite olarak yerel yönetimlerle yapılan ortak çalışma ve iş birliklerini çok önemli buluyor, belediyelerimizden gelen tüm taleplere olumlu yanıt veriyoruz. Trakya Üniversitesi olarak tüm birikimimizi ihtiyaç duyan herkesin ve her kurumun hizmetine sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu da üniversite ve yerel yönetim iş birliklerinin daha yoğun olması gerekliliğini belirtti.

Lalapaşa'da sivrisinekle mücadele

Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, belediye makine parkına yeni bir ilaçlama makinesi kattıklarını bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, sivrisinekle mücadeleyi daha etkin yapmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Sivrisinek mücadelesinin düzenli olarak süreceğini aktaran Arslan, "Envanterimize yeni kattığımız ilaçlama makinemizle sivrisinek ile mücadelemizde artık daha etkiliyiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA