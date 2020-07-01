Edirne'den kısa kısa Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen çevrimiçi bilgilendirme toplantısına katıldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen çevrimiçi bilgilendirme toplantısına katıldı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın ulusal destek programları gündemiyle düzenlenen toplantıda TÜBİTAK'ın "Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme" ve "Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme" programları tartışmaya açılarak, katılımcıların bu konudaki görüşleri alındı ve gelen sorular cevaplandı.

Toplantıya TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, TÜBİTAK Bilimsel Programlar Başuzmanı Oğuz Özbay ve TÜBİTAK Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Koordinatörü Dr. Alp Eren Yurtseven de katıldı.

Toplantıda Zafer'e Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Semiha Öztuna ve merkez çalışanları da eşlik etti.

Taşınmaz kültür varlıkları yardım başvuruları

Kültür ve Turizm Bakanlığı "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde 2021 yılı proje ve uygulama yardım başvuruları başladı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında proje ve uygulama yardımından yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin, 2 Ekim 2020 Cuma mesai bitimine kadar Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Müzeler Şubesine başvurmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA