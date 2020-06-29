Edirne'den kısa kısa Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, mesleki eğitimin, üreten ülkenin olmazsa olmazı olduğunu bildirdi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, mesleki eğitimin, üreten ülkenin olmazsa olmazı olduğunu bildirdi.

Demirkıran, il yöneticileriyle birlikte meslek liseleri, Edirne Mesleki Eğitim Merkezi, sanayi esnafı ve Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğini ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında karşılaştığı tablonun, mesleki eğitim konusundaki ümidini artırdığını belirten Demirkıran, "Okul yönetimlerimiz, hocalarımız çok istekli ve fedakar. Çünkü gerek meslek liselerinde görüştüğümüz müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz gerek çıraklık eğitiminde görev yapan yetkililerin 'ara eleman' değil 'aranan eleman' yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini söylemeleri çok önemli. Mesleki eğitim üreten ülke olmanın olmazsa olmazıdır, anahtarıdır." diye konuştu.

EDİKAB Haziran olağan meclis toplantısı

Edirne Katı Atık Yönetim Birliğinin (EDİKAB) Haziran olağan meclis toplantısı yapıldı.

EDİKAB Başkanı ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığındaki toplantıda birliğin encümen ile plan ve bütçe komisyonu üyeleri belirlendi.

Gürkan'ın doğal üye olduğu encümen üyeliklerine gizli oylamayla Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş ile Edirne Belediye Meclis üyeleri Savaş Üner ve Ahmet Baran Yazgan seçildi.

Plan bütçe ve komisyonuna ise açık oylama ile Ali Şükrü Atamgüç, Ertan Alada, İlhami Diner, Hikmet İsmail Mert ve Önder Cin seçildi.

Edirne Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri

Edirne'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısının mayıs ayı sonu itibarıyla 162 bin 85 olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı, mayıs sonu itibarıyla 162 bin 85 oldu.

Kara taşıtlarının yüzde 43'ü otomobilden oluşurken, Edirne'de mayıs ayında 2 bin 786 taşıtın devri yapıldı.

Kaynak: AA