Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Meriç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilçeye bağlı köylerde yol yapım çalışması başlatıldı.

Edirne'den kısa kısa
26.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:28

Meriç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilçeye bağlı köylerde yol yapım çalışması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı KÖYDES programı kapsamında 18 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi gerçekleştirilecek.

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, yaz aylarının gelmesiyle çevre düzenleme çalışmalarının başladığını belirtti.

Çalışmaların aralıksız süreceğini aktaran Güngör, "Köylerimizde kazma, kumlama, stabilize çalışmalarının akabinde kilitli parke taşı döşeme işi hız kesmeden sürecek. Standartlara uygun yapılan çalışmalar ile köylerimiz daha modern bir hale kavuşacak." ifadelerini kullandı.

UDEF'ten Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) temsilcileri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, UDEF temsilcilerine teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl düzenlenen "5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu"nunn başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini aktaran Tabakoğku, "Bizler Trakya Üniversitesi olarak uluslararası düzenlenen böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın sevicini yaşadık. 4.400 uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü bir eğitim kurumu olarak bu organizasyon bizler için oldukça anlamlıydı. Büyük emekler vererek bu güzel organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan ekibinizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

UDEF Başkan Yardımcısı Osman Akgül de Tabakoğlu'na teşekkür ederek, sempozyumun bildiri kitabını hediye etti.

Edirne'de devam eden alt yapı çalışması

Edirne Çevre Gönüllüleri Çevre Derneği Başkanı Ayten Eren, kentte devam eden alt yapı çalışmalarından dolayı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, alt yapı çalışmalarından dolayı bazı sıkıntılar yaşanabildiğini belirtti.

Dernek olarak yapılan çalışmaları yerinde bulduklarını aktaran Eren, şunları kaydetti:

"Yollarımız kazılacak, toz toprak içinde kalacağız, bazı günler suyumuz kesilecek, belki altyapı sonrası süreçte yolların yeniden yapımı esnasında da uzun bir süre sıkıntılı günler yaşayacağız. Ama biliyoruz ki sonrasında her şey çok güzel olacak. Edirne halkı doğru yapılan işlere tam destek verecektir, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz EÇGD olarak altyapı çalışmalarında emeği olan herkese tekrar kolaylıklar diliyoruz.

Biliyoruz ki artık çeşmeden su içebileceğiz."

Kaynak: AA

Manşet

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