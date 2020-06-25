Edirne'den kısa kısa Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Şükrüpaşa, Fatih, 1. Murat ve Kocasinan mahallelerinin kanalizasyon kollektör hattı döşeme çalışmalarının başladığını bildirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Şükrüpaşa, Fatih, 1. Murat ve Kocasinan mahallelerinin kanalizasyon kollektör hattı döşeme çalışmalarının başladığını bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan çalışma ile yeni yerleşim bölgesinde kanalizasyon probleminin kalmayacağını belirtti.

Gürkan, altyapı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

Enez'deki camilerde dezenfekte çalışması

Enez ilçesi ve köylerindeki camilerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Kaymakam Elif Canan Tuncer, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların maske kullanarak ve sosyal mesafeye uyarak ibadetlerini yerine getireceğini aktaran Tuncer, salgına karşı tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA