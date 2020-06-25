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Edirne'den kısa kısa

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.

Edirne'den kısa kısa
25.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:58

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede başlayan kilitli parke taş yol çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yaz mevsiminde üst yapı çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Ormankıran, şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile mücadele ederken aynı zamanda alt yapısı tamamlanan ve uzun yıllardır yapılmayan sokaklarımıza da kilitli parke taş döşemeye devam ediyoruz. Hedefimiz ekim ayına kadar 30 bin metrekare kilitli parke taşı döşemek. İlçemizin standartlarını yükseltmek için başlattığımız çalışmalarımızı eksiksiz sürdürüyoruz."

DİTAP bilgilendirme toplantısı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen toplantıda İl Müdürü Atilla Bayazıt, Uzunköprü, Meriç, Havsa, Süloğlu, Lalapaşa ve merkez ilçede faaliyet gösteren oda, borsa ve birliklerin temsilcilerine DİTAP hakkında bilgi verdi.

Toplantıya İl Müdür yardımcıları Nazan Türkarslan ve Bilgin Yılmaz da katıldı.

Enez sahilinde yosun temizliği

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Enez sahilinde yosun temizliği yapıldığını bildirdi.

Günenç, yaptığı yazılı açıklamada, yaz sezonu öncesi temizlenen kumsalların bazı bölümlerinde yosun birikmesi olduğunu belirtti.

Belediye ekiplerinin kirlenen yerlerde temizlik yaptığını aktaran Günenç, vatandaşların temiz bir ortamda denize girmelerini sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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