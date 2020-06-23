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Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların toplu olarak kullandıkları alanlarında düzenli olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.

Edirne'den kısa kısa
23.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:26

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların toplu olarak kullandıkları alanlarında düzenli olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadelede gerekli önlemleri almaya devam ettiklerini belirtti.

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini aktaran Ormankıran, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına tüm çalışmaları eksiksiz yerine getiriyoruz. Belediye ekiplerimiz, toplu yaşamın yoğun olduğu alanlar başta olmak üzere ilçe genelinde düzenli olarak dezenfekte çalışması yapıyor. Salgınla mücadelemiz hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.

İpsala'da Kovid-19 tedbirleri

İpsala Kaymakamlığı koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kurulan Denetim Ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Denetim Ekibi, ilçedeki iş yerlerini ziyaret ederek hijyen tedbirleri, sosyal mesafe ve maske kullanımı uygulamalarını denetledi.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla denetimlerin sıklaştığı belirtilen açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde işletmelerin aldığı hijyen tedbirleri, açıkta bulunan ve istiflenen ürünler kontrolleri, maske ve eldiven kullanımı, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Yine bu konularında işletme yetkililerine de koronavirüsle mücadelede alınacak tedbirler anlatıldı." denildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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