Edirne'den kısa kısa Edirne İdare Mahkemesi Başkanı Kudret Doğan, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Edirne İdare Mahkemesi Başkanı Kudret Doğan, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Doğan ve Tabakoğlu, iki kurum arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, farklı alanlarda iş birliği içinde projeler geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Tabakoğlu, ziyaret dolayısıyla Doğan'a teşekkür etti.

TÜ öğretim üyesinin projesine patent

Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Üyesi Ertuğrul Selçuk Erdoğan'ın projesine, Türk Patent ve Marka Kurumunca patent verildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Selçuk Erdoğan, "Plastik Boru Üretimi İçin İç/Dış Çap Değişimli Modüler Boru Kalıbı" adlı çalışması ile 4. patentini aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent verilen proje sayesinde, değişik çap ve kalınlıklarda lastik boru üretiminde çok uzun süren kalıp değişimi, ekipman değişimi, kalıp temizliği gibi işlemler ortadan kaldırılacak. Bu sayede üreticiler zaman tasarrufu sağlayarak malzeme israfını önlemiş olacak.

Öğretmenlerin sözleşmeleri imzalandı

Edirne'de atamaları yapılan sözleşmeli öğretmenler için imza töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde sosyal mesafe gözetilerek gerçekleşen törende, sözleşmeler, İl Müdürü Dr. Önder Arpacı ile müdür yardımcılarının katılımıyla imzalandı.

Arpacı, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA