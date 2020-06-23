Edirne'den kısa kısa Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, temizlik işleri personelini ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, temizlik işleri personelini ziyaret etti.

Temizlik işleri çalışanları bir araya gelen Helvacıoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İşçilere çalışmalarında başarılar dileyen Helvacıoğlu, "Her sabah tertemiz bir Kes¸an'ı bizlerle bulus¸turan Temizlik I·s¸lerimiz personelimiz ile yeni gu¨ne bas¸ladık. Tu¨m personelimiz ile haftanın yedi gu¨nu¨ daha temiz bir Kes¸an ic¸in c¸alıs¸ıyoruz." dedi.

Üniversite öğrencileri özel güvenlik programı stajını belediyede yapabilecek

Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu ve Keşan Belediyesi arasında özel güvenlik programı stajı protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan Belediyesi'nin mezun olduktan sonra da üniversite öğrencilerinin yayında olduğu belirtildi.

Protokol törenine Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kök, Keşan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Nasıf Koyuncu ve sekreter Sabri İşkan ve yetkililerin katıldığı belirtildi.

Keşan Belediyesi'nden Beykoz Belediyesi'ne ziyaret

Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Nuran Uslu ve Yakup Balcı, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Engin Köklü'yü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıkalamada, belediyelerin güç birliği yaparak iyi çalışmalar ortaya koyduğu belirtildi.

Vatandaşların refahını artırmak için çalışıldığı aktarılan açıklamada, "İki belediye arasında uygulanacak işbirlikleri konusunda fikir alış verişinde bulunduk. Belediyeler arası yapılacak çalışmalarla şehirlerimize katma değer oluşturacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA