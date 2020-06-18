Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentteki alt yapı çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini bildirdi.

Edirne'den kısa kısa
18.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:22

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentteki alt yapı çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, alt yapı çalışmaları esnasında bazı mahallelerde su kesintileri yaşandığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 3 kat ve yukarısı apartmanlara hidrofor ve depo zorunluluğu getirdiğini hatırlatan Gürkan, vatandaşları bu konunda bilgilendireceklerini kaydetti.

Depo ve hidroforu bulunan binaların su kesintilerinden etkilenmediğini belirten Gürkan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkarmış olduğu hem yönetmelik hem kanunda da 3 kat ve yukarısı olan bütün apartmanlarda hidrofor ve depo zorunluluğu koyuyor. Biz şimdi gidip deposu ve hidroforu olmayan apartmanlara ceza mı keselim. Eğer kurallara uyarsak, Bakanlığın aldığı kararlara uyarsak zaten hiçbir ev, apartman ve site su sıkıntısı sorunu yaşamayacak." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güngör'e ziyaret

Edirne Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçedeki istihdam konuları görüşüldü.

Çildam, Edirne Valiliğinin destekleriyle Hükümet Konağı'nın girişine vatandaşların müracaatlarını yapabilecekleri "İşkurmatik" kiosku koyulduğunu belirtti.

Kaymakam Güngör de Çildam'a teşekkür ederek ziyaretinden dolayı ilçeye özgü "Meriç Bebeği" hediye etti.

Süloğlu'ndaki mesire alanları ilaçlanıyor

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Süloğlu Barajı mesire alanında ilaçlama ve temizlik çalışması yapıldığını bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, normalleşme sürecinde mesire alanlarının kullanıma açıldığını belirtti.

Vatandaşların sağlığını gözeterek mesire alanlarını düzenli olarak temizlenip ilaçlandığını aktaran Ormankıran, çalışmalar kapsamında alandaki tuvaletlerin yenilendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Sahte altın satıcısı, muhabirler haber yapmak için kuyumcuda olduğu sırada suçüstü yakalandı
Sahte altın satıcısı, muhabirler haber yapmak için kuyumcuda olduğu sırada suçüstü yakalandı
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın 'Niye bakıyorsun?' kavgası kanlı bitti
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi...
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Alişan Yasmin Erbil Demet Akalın
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Gökhan Gönül Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 18:22:22. #1.15#
title