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Edirne'den kısa kısa

Edirne Adliyesi, Edirne Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Edirne'den kısa kısa
16.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:50

Edirne Adliyesi, Edirne Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ardından normalleşme adımları kapsamında hizmet vermeye başlayan Edirne Adliyesi, ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Adliye çalışanlarına maske ve el dezenfektanı dağıtıldı.

Dezenfeksiyon ekipleri, duruşma salonları ve koridorlar başta olmak üzere tüm alanları dezenfekte etti.

17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne doğru

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, çölleşmenin 168 ülkede 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkilediğini bildirdi.

Çoğal, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, çölleşme ile toprağın üretkenliğini kaybettiğini belirtti.

Küresel ölçekte son 20 yılda 10 milyon kişinin çölleşme nedeniyle göç ettiğinin tahmin edildiğini ifade eden Çoğal, şunları kaydetti:

"Çölleşme, dünyada karasal alanın yüzde 25'ini oluşturan 4 milyar hektar alanı, 168 ülkede ise 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor. Türkiye Çölleşme Risk Haritası verilerine göre; Türkiye arazisinin yüzde 53'ü orta, yüzde 26'sı ise yüksek çölleşme risk sınıfı içinde yer alıyor. Buna göre ülkemizin neredeyse yüzde 80'i kaygıya değer düzeyde çölleşme riski altında bulunmaktadır. 'Toprak yaşamdır' diyerek verimli tarım arazilerimizin çölleşmesi riskine karşı tedbir almanın, hem bugün hem de gelecek kuşakların haklarını korumak için hepimizin sorumluluğu olduğunu unutmamalıyız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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