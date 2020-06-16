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Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran, esnaftan kira stopajı alınmaması gerektiğini bildirdi.

Edirne'den kısa kısa
16.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:44

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran, esnaftan kira stopajı alınmaması gerektiğini bildirdi.

Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın yaklaşık dört aydır salgın sebebiyle zor günler yaşadığını belirtti.

Birçok esnafın kirasını bile ödemekte zorlandığını savunan Demirkıran, şunları kaydetti:

"Yüzde 20'lik stopaj vergisini aslında mal sahiplerinin ödemesi gerekir. Ancak bu vergi, 'kira artı stopaj' diye kiralanan iş yerlerinde kiralayana ödetilmektedir. İş yerlerinde kira gelirinden doğan vergiyi, bu geliri elde eden mükellefin değil, kiracı konumundaki ticaret erbabının ödemesi esnafın başkasına ait vergiyi ödemesi manasına gelir. 'Ben vergiyi aldığıma bakarım, kim tarafından ödendiği önemli değil' anlayışıyla hareket edilmeye devam edilirse, bu yükü taşıyacak esnaf kalmaz."

Millet Kıraathanesi salgın sürecinde 122 kitabı okurlarıyla buluşturdu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Millet Kıraathanesi, "Evde Kal Kitap Oku! Kitabınızı Ayağınıza Getirelim" projesi kapsamında 122 kitabı okurlarıyla buluşturdu.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını süresince ziyaretçi kabulü durdurulan Millet Kıraathanesi, "Evde Kal Kitap Oku! Kitabınızı Ayağınıza Getirelim" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, talep eden okurların evlerine dezenfekte edilmiş kitapları ulaştırdı.

Proje kapsamında, her yaş grubuna hitap eden felsefe, psikoloji, sanat, edebiyat, dini ve çocuk gibi birçok farklı kategorideki 122 eser, okuyucusuyla buluştu.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Millet Kıraathanesinin koronavirüs salgını sürecinde önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, ilgililere teşekkür etti.

TÜ öğrencisi Altay'ın kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencisi Mert Ertuğrul Altay'ın "Derinine JavaScript" isimli kitabı yayımlandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Mert Ertuğrul Altay tarafından kaleme alınan "Derinine JavaScript" isimli kitap, kısa süre önce okuyucularla buluştu.

Dorlion Yayınları'ndan çıkan kitap, gelişen yazılımsal web teknolojilerinin popüler dillerinden biri olan JavaScript'in günümüzdeki teknolojilerde nasıl kullanılacağını okurlarına aktarıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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