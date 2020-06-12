Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, bazı derneklerin "şehit ve gazi" unvanlarını kullanarak vatandaşlardan maddi yardım talebinde bulunduğunu bildirdi.

Edirne'den kısa kısa
12.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:37

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, bazı derneklerin "şehit ve gazi" unvanlarını kullanarak vatandaşlardan maddi yardım talebinde bulunduğunu bildirdi.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bu tür taleplere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Dolandırıcılara karşı vatandaşların uyanık olması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Son dönemde adında şehit ve gazi olan bazı sivil toplum örgütleri; iş insanlarını, siyasetçileri, üniversiteleri, eğitimcileri, sağlıkçılar velhasıl şehrin ileri gelenlerini arayarak veya farklı şekillerde irtibat kurarak maddi yardım talebinde bulunuyor ve karşılığında Türk bayrağı göndermeyi taahhüt ediyorlar. Şanlı bayrağımızın asla bedeli olamaz. Aziz milletimizin şehit ve gazilere karşı göstermiş oldukları iyi niyet ve samimiyeti suistimal ediyorlar. Kişisel menfaat elde etmek gayretinden başka hiç anlam ve manası olmayan bu ve benzeri taleplere lütfen iyi niyetli görerek taviz vermeyiniz."

Süloğlu'nda sivrisinekle mücadele

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, sivrisinek ve haşere mücadelesinin düzenli olarak sürdüğünü bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte artan sinek ve haşerelere karşı biyolojik mücadele yapıldığını belirtti.

Sinek ve haşerelere karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü aktaran Ormankıran, "Ekiplerimiz özellikle akşam saatlerinde çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor. Tüm cadde ve sokaklarımızda çalışmalarımız titizlikle yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Havsa'da koronavirüs denetimleri

Havsa Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iş yeri denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, denetimlerde iş yerlerinin koronavirüs tedbirlerine uygunluğunun kontrol edildiği belirtildi.

Denetimlerin düzenli olarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Gerek salgın nedeni ile alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı, gerekse rutinde yaptığımız ve halkımızın sağlığını doğrudan ilgilendiren hususlarda gerekli kontrolleri yapmaya devam ediyoruz.

Salgın bitmiş değil, tedbirlere uyalım ve salgını tamamen yenelim." ifadeleri kullanıldı.

- Öğretim üyelerinden Mehmetçik Vakfı'na destek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Mustafa Deniz Dindar ve Özdemir Atar'ın yazdığı "Hentbolda Temel Teknik" isimli kitap sporseverlere buluştu.

Dindar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabın görsel içerikleriyle hentbolseverlere yararlı bilgiler sunduğunu söyledi.

Kitabın alanında önemli bir eser olduğunu aktaran Dindar, şunları kaydetti:

"İdlib'te Mehmetçiğimize karşı gerçekleştirilen hain saldırının akşamında yazımı biten kitabın tüm geliri yazarlar ve yayın evi tarafından Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmıştır. Çalışmalarımızda bizi teşvik eden rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat, dekanımız Prof. Dr. Hürmüz Koç, Trakya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Toksöz, eserin yayınlanmasında tüm destek ve anlayışı ile Efe Akademi Yayınları ile en önemlisi bizlerin huzur ve güven içerisinde bu çalışmaları yapmamızı sağlayan kahraman Mehmetçiklerimize teşekkür ederiz."

Kaymakam Güngör, ilçe stadında incelemede bulundu

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçe stadında devam eden bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güngör ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Levent Arslaner ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Daltaban da incelemelerde yer aldı.

Güngör ve beraberindekiler tribünleri, boyanan tel çitleri ve onarılan sahayı inceledi. Heyet, sportif anlamda ilçeye kazandırılması planlananlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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