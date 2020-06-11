Edirne'den kısa kısa Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı, Edirne'deki kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları ve esnafın yerel basına destek olması gerektiğini belirtti.

Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı, Edirne'deki kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları ve esnafın yerel basına destek olması gerektiğini belirtti.

Sarılarlı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgının yerel basını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Salgın tedbirleri kapsamında basılı yayınlarla ilgili düzenlemeye gidildiğini anımsatan Sarılarlı, şunları kaydetti:

"Basılı gazeteler artık virüs bulaşma riskine karşı tek kişi tarafından okunacak. Edirne'de de berber, kuaför, kafe ve çay ocaklarında bulunan gazeteler kaldırılıyor. Edirne yerel basınına destek vermek için vatandaş, esnaf, kamu kuruluşları gerekeni yapmalı.

Bu zor zamanı geçirmek için uğraş veren yerel basına destek olunmasını bekliyoruz. Bu destek bir gazetenin satın alınması ile olabileceği gibi reklam desteğiyle de gerçekleşebilir. Edirnelilerin değerlerine sahip çıkmak için gerekeni yapacaklarına inancımız tandır."

"Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaştırılmalı"

CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için cezaların ağırlaştırılması gerektiğini bildirdi.

Gegeoğlu, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, son 2 ayda 41 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Suçlulara hak ettikleri ağır cezaların verilmesi gerektiğini dile getiren Gegeoğlu, "Hiçbir kadının saçının teli zarar görmeyene kadar, tam eşitlik sağlanana kadar meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Bu memlekette özgür ve eşit yaşayacağımız, emeğin sömürülmediği şehirleri inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs sonrası gelişmeler sanal söyleşide görüşülecek

Edirne'deki sanayi odaları ve borsaların temsilcileri, Dubai Ticaret Ataşeliği'yle ortak düzenlenecek sanal söyleşide yeni tip koronavirüs sonrası dönemi değerlendirecek.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, toplantıya Edirne'deki firma sahipleri de katılabilecek.

Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iş fırsatları konuşulacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosluğu'na bağlı Dubai Ticaret Ataşeliği ve Edirne, Keşan ve Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları işbirliği ile Edirne ilçe ticaret odaları yönetim kurulu başkanları ve Dubai Ticaret Ataşesi Hasan Önal'ın katılımıyla, 25 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14.00'de 'Birleşik Arap Emirlikleri Pazarı ve Covid-19 Sonrası Değerlendirmeler' konulu online zoom toplantısı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Katılımda bulunacak firmaların en geç 22 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar Edirne Ticaret ve Sanayi Odası web sitesinde yer alan link üzerinden kayıt yaptırmalıdır."

-PTT'den Babalar Günü indirimi

PTT, Babalar Günü dolayısıyla kargo, APS ve kargo gönderilerinde yüzde 25 indirim yapacak.

PTT Edirne Başmüdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-19 haziran tarihleri arasındaki APS ve kargo gönderileri yüzde 25 indirimli olacak.

PTT'nin özel günlerde müşterilerine ayrıcalıklar sağladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı alanda 180 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT AŞ, özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya ve yüzlerini güldürmeye devam ediyor. PTT AŞ, hazırladığı kampanya kapsamında Babalar Günü'ne özel 15-19 haziran tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak."

Kaynak: AA