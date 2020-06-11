Edirne'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'den kısa kısa

Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı, Edirne'deki kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları ve esnafın yerel basına destek olması gerektiğini belirtti.

Edirne'den kısa kısa
11.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:56

Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı, Edirne'deki kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları ve esnafın yerel basına destek olması gerektiğini belirtti.

Sarılarlı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgının yerel basını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Salgın tedbirleri kapsamında basılı yayınlarla ilgili düzenlemeye gidildiğini anımsatan Sarılarlı, şunları kaydetti:

"Basılı gazeteler artık virüs bulaşma riskine karşı tek kişi tarafından okunacak. Edirne'de de berber, kuaför, kafe ve çay ocaklarında bulunan gazeteler kaldırılıyor. Edirne yerel basınına destek vermek için vatandaş, esnaf, kamu kuruluşları gerekeni yapmalı.

Bu zor zamanı geçirmek için uğraş veren yerel basına destek olunmasını bekliyoruz. Bu destek bir gazetenin satın alınması ile olabileceği gibi reklam desteğiyle de gerçekleşebilir. Edirnelilerin değerlerine sahip çıkmak için gerekeni yapacaklarına inancımız tandır."

"Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaştırılmalı"

CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için cezaların ağırlaştırılması gerektiğini bildirdi.

Gegeoğlu, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, son 2 ayda 41 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Suçlulara hak ettikleri ağır cezaların verilmesi gerektiğini dile getiren Gegeoğlu, "Hiçbir kadının saçının teli zarar görmeyene kadar, tam eşitlik sağlanana kadar meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Bu memlekette özgür ve eşit yaşayacağımız, emeğin sömürülmediği şehirleri inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs sonrası gelişmeler sanal söyleşide görüşülecek

Edirne'deki sanayi odaları ve borsaların temsilcileri, Dubai Ticaret Ataşeliği'yle ortak düzenlenecek sanal söyleşide yeni tip koronavirüs sonrası dönemi değerlendirecek.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, toplantıya Edirne'deki firma sahipleri de katılabilecek.

Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iş fırsatları konuşulacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosluğu'na bağlı Dubai Ticaret Ataşeliği ve Edirne, Keşan ve Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları işbirliği ile Edirne ilçe ticaret odaları yönetim kurulu başkanları ve Dubai Ticaret Ataşesi Hasan Önal'ın katılımıyla, 25 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14.00'de 'Birleşik Arap Emirlikleri Pazarı ve Covid-19 Sonrası Değerlendirmeler' konulu online zoom toplantısı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Katılımda bulunacak firmaların en geç 22 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar Edirne Ticaret ve Sanayi Odası web sitesinde yer alan link üzerinden kayıt yaptırmalıdır."

-PTT'den Babalar Günü indirimi

PTT, Babalar Günü dolayısıyla kargo, APS ve kargo gönderilerinde yüzde 25 indirim yapacak.

PTT Edirne Başmüdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-19 haziran tarihleri arasındaki APS ve kargo gönderileri yüzde 25 indirimli olacak.

PTT'nin özel günlerde müşterilerine ayrıcalıklar sağladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı alanda 180 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT AŞ, özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya ve yüzlerini güldürmeye devam ediyor. PTT AŞ, hazırladığı kampanya kapsamında Babalar Günü'ne özel 15-19 haziran tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek...
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Kenan Doğulu Ferhan Şensoy
Spor Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bakan Haziran Ak Parti İngiltere
Şu an buradasınız: Edirne'den kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 15:56:09. #1.14#
title