Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kuzey Makedonyalı öğrencilerle buluştu.

Edirne'den kısa kısa
08.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:36

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kuzey Makedonyalı öğrencilerle buluştu.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği ve Kuzey Makedonya Türk Gençlik Kulübü iş birliğinde dijital ortamda düzenlenen programa konuk oldu.

Programda, Edirne'de öğrenim görmek isteyen öğrencilerin sorularını yanıtlayan Tabakoğlu, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile birlikte Türkiye'nin kovid-19 ile mücadelesi, üniversitedeki uzaktan eğitim sistemi, akademik takvim, kontrollü normalleşme süreci, Edirne ve üniversite hakkında bilgi verdi.

Öğretim elemanlarına online seminer

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına yönelik "Eğitimcilerin Eğitimi Webinar Semineri" düzenlendi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın, eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için aldığı uzaktan eğitim kararının ardından iki ayrı oturum üzerinden 6 online seminer düzenlendi.

Seminerlerde, öğretim elemanlarına, uzaktan eğitim süreçlerinin etkin kullanımına yönelik pratik öneriler verildi, uygulamalar gerçekleştirildi. Seminer kapsamında ayrıca yaşanan sorunların giderilmesine yönelik bilgi paylaşımında bulunuldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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