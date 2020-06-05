Edirne'den kısa kısa AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Özel Trakya Hastanesini ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Özel Trakya Hastanesini ziyaret etti.

İba, hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Yazgan'ı ziyaret ederek pandemi sürecinde yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yazgan'a süreçte göstermiş olduğu duyarlılık nedeniyle teşekkürlerini ileten İba, hastane hakkında bilgi aldı.

Sağlık çalışanlarının koronavirüs salgını sürecinde çok büyük işler başardığını belirten İba, "Normalleşme sürecine girdik. İnşallah ülkemiz ve dünyamız bu illetten kurtulur, yine eski güzel günlerimize döneriz. Tedbiri elden bırakmayalım. Kurallara uyalım." dedi.

Ziyarette AK Parti Edirne İl Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Yetkiner ve Edirne Belediyesi Meclis Üyesi Baran Yazgan da yer aldı.

Meriç ilçesi ve köylerinde dezenfekte çalışmaları

Meriç Kaymakamlığınca, ilçe ve köylerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlanan dezenfekte çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatı Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ün koordinasyonuyla koronavirüsle mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Meriç ve köylerinde dezenfekte, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ilçe merkezi, Küplü ve Subaşı beldelerimiz, köylerimiz, ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, camiler, iş yerleri, halkın toplu olarak bulunduğu yerler cadde, sokak, duraklar, askeri birlikler, kaymakamlığımızca kurulan ilaçlama ekibi tarafından dezenfekte edilmiş, el dezenfektanı dağıtımı gerçekleştirilmiş, mezarlıkların temizliği yapılmış, ayrıca bakım ve onarım çalışmaları her gün devam etmektedir."

Gurbetçilerin sıla yolculuğu

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, gurbetçilerin sıla yolculuğunun sorunsuz geçmesi için çeşitli tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Partiden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demirkıran, gurbetçilerin sınır kapılarında uzun süre beklememesi gerektiğini bildirdi.

Sınır kapılarındaki bekleme süresinin daha aza indirilmesi için komşu ülkelerle görüşülebileceğini aktaran Demirkıran, şunları kaydetti:

"Tedbirlere rağmen yığılmalar olması durumunda yolcuların yeme, içme, tuvalet ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Valiliğimiz ve Belediyemiz gerekli tedbirleri almalı ayrıca sağlık konusunda ilk yardım ekibi hizmete sokulmalıdır. Gurbetçilerimizin Edirne'mize ekonomik katkıları da küçümsenmemelidir. Şehir yöneticilerimizle, esnafımızla ve de halkımızla gurbetçilerimize karşı üzerimize düşen ev sahipliği görevimizi yapmamızın hem insanlık hem de vatandaşlık görevimiz olduğu unutulmamalıdır."

Kaynak: AA