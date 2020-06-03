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Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran, doludan zarar gören köyleri ziyaret etti.

Edirne'den kısa kısa
03.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:53

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran, doludan zarar gören köyleri ziyaret etti.

Demirkıran, merkeze bağlı Kemalköy, Saray Akpınar, Uzgaç ve Eskikadın köylerinde üretici ve muhtarlarla bir araya geldi.

Üreticinin doludan zararının bazı köylerde yüzde 70 civarında olduğunu anlatan Demirkıran, koronavirüs nedeniyle tüm dünyada kritik bir yıl yaşandığını vurguladı.

Dolu nedeniyle zarara uğrayan çiftçinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Demirkıran, şöyle devam etti:

"Bu yıl, hem ülkemiz hem de dünya üretimi için çok kritik bir yıldır. Ülkeler tarımsal ürünlerini satmak istememekte, öncelikle kendi vatandaşları için ayırma gayreti içindedir. Bu nedenle parayla bile tarımsal ürün bulmak güçleşmektedir. Böyle bir durumda üreticilerimizin şehrimizde yaşanan dolu afeti ve buna benzer zararlarının hiçbir kesintiye tabi tutulmadan tam olarak verilmesi gerekir. Yapılan zarar tespitlerinin şirketlerin baskısı ile değil, üretimin önemini anlamış bir devlet adamı zihniyeti ile yapılmasını bekliyoruz. 'Ne kadar az ödersek o kadar iyi' anlayışı yerine üreticinin hakkını alması için gayret göstermenin öneminin anlaşılmasını ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz."

TÜ ve Priştine Üniversitesi arasında ortak lisans programı

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Kosova Hasan Priştine Devlet Üniversitesi arasındaki "Türk Dili ve Edebiyatı 2+2 Ortak Lisans Programı" Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, akademik iş birlikleriyle bölgenin yükseköğretim kalitesini daha üst noktalara taşıyacağını belirtti.

Kosova'ya eğitim desteğinin sürdüğünü aktaran Tabakoğlu, "Bu program sayesinde iki ülke arasındaki kültür köprülerinin daha da güçleneceğine ve geleceğe taşınacağına inanıyoruz. Balkanlarda yapmış olduğumuz tüm çalışmalara büyük destek veren ve bu iş birliğinin hayata geçirilmesine katkı sunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza da teşekkürlerimizi sunuyor, programın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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