Edirne'den kısa kısa Trakya Üniversitesi (TÜ) farklı üniversitelerde eğitim gören tüm yüksek öğretim öğrencilerine kütüphane ve bilgisayar laboratuvarını açtı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) farklı üniversitelerde eğitim gören tüm yüksek öğretim öğrencilerine kütüphane ve bilgisayar laboratuvarını açtı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koronavirüs salgını nedeniyle aldığı, dönem sonu sınavlarının dijital ortamda veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılması kararının ardından, Trakya Üniversitesi, kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarını, farklı üniversitelerde eğitimlerine devam eden tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına sundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dönem sonu sınavlarının yüz yüze gerçekleştirilememesi nedeniyle dijital ortama taşınan sınavlar için Trakya Üniversitesi, internet altyapısı ve yeterli teknik imkanı olmayan tüm üniversite öğrencilerin mağduriyetini engellemek için bir dizi karar aldı.

Trakya Üniversitesi, Merkez Kütüphanesi ile tüm kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarını, sosyal mesafe kurallarına uyulması koşuluyla, kendi öğrencilerinin yanı sıra farklı üniversitelerde eğitim gören, interneti ve teknik alt yapısı olmayan diğer tüm üniversite öğrencilerinin de kullanımına açtı.

Bu hizmetle birlikte, hangi üniversitenin öğrencisi olursa olsun, tüm yükseköğretim öğrencileri, uzaktan yapılacak sınavlara ve derslere sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde katılabilecek.

YÖK Başkanı Saraç, TÜB rektörleriyle dijital ortamda buluştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) rektörleri ile dijital ortamda bir araya geldi.

Toplantıya,Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir katıldı.

Toplantıda, üniversite rektörleri TÜB'ün 2019 ve 2020'de gerçekleştirdiği çalışmalar ve yeni normal sürecinde atılması planlanan adımlar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA