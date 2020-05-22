Edirne'den kısa kısa Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne halkı adına ramazan davulcularına bahşiş verdi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne halkı adına ramazan davulcularına bahşiş verdi.

Gürkan, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan davulcularının kapı kapı dolaşarak bahşiş toplamalarını engellemek için, ücretlerini ödeme kararı aldıklarını hatırlattı.

Ramazan'ın olmazsa olmazı, bahşiş geleneğini sürdürmek adına davulculara bahşiş verdiğini ifade eden Gürkan "Ramazan ayı boyunca gelenek ve göreneklerimizi yerine getirdiniz. Vatandaşımızı oruca, iftara, sahura davet ettiniz. Sağ olun, var olun. Ellerinize sağlık" dedi.

Askıda fatura kampanyasına gençlerden destek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, askıda fatura uygulamasına destek veren gençleri ziyaret etti.

Gürkan, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle çok zor günlerden geçtiklerini belirtti.

Zor günlerde herkesin birbirine destek olması gerektiğini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kriz nedeniyle sıkıntıya düşmüş hemşehrilerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz su faturalarını ödeyemedikleri için bize başvuruyorlar. Biz de bunları askıya çıkarıyoruz. Askıda Fatura diyoruz. Yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımız da birbirini görmeden, birbirini tanımadan ihtiyacı olanların faturalarını ödüyorlar. Türkiye'de askıda faturayı ödeyen en genç grup sizsiniz. Türkiye'de sizden daha genç askıda fatura ödeyen hiç kimse yok. Bu nedenle Edirne'nin çocuklarını alkışlıyorum. Bayramınız kutlu olsun. Sizleri çok seviyorum. Derslerimizi çok çalışıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinden ve yolundan da ayrılmıyoruz."

Kampanyaya arkadaşlarıyla destek veren Duru Asar ise sitelerinin bahçesinde kullanmadıkları oyuncakların satışını yaptıklarını, buradan gelen gelirle de iki ailenin su parasını ödediklerini anlattı.

Kaynak: AA