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Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay'ı ziyaret etti.

Edirne'den kısa kısa
21.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:12

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay'ı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın Keşan ilçesine destekler sağladığını belirtti.

Türk Kızılay'ın zor dönemlerde vatandaşların yardımına koştuğunu aktaran Helvacıoğlu, "Türk Kızılay ile işbirliğimiz devam edecek. Belediyemiz olarak Türk Kızılay'ın yanındayız." dedi.

Çakay da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Türk Kızılay'ın çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, il milli eğitim müdürlüğü işbirliğiyle ilçede çeşitli projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Tüm kurumlarla fikir alışverişine devam ettiklerini aktaran Helvacıoğlu, "Öğrencilerimizin kalplerini fethetmek için çıkacağımız yeni dönemde aşkla, şevkle öğrencilerimizin hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkı sunmak için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt'a ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, salgın döneminde herkesin evde kalırken çiftçilerin üretime devam ettiğini söyledi.

Çiftçilerin bereketli bir sezon beklediğini aktaran Helvacıoğlu, "Salgın döneminde üretimin ve üretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüğümüz bugünlerde Edirnemiz'de ve Keşanımız'da tarımsal üretimimizi artırmak için yapılması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulunduk. Ekmeğini topraktan kazanan tarımsal üretimin her aşamasında yer alan çiftçilerimize ve müdürlük çalışanlarımıza bereketli bir sezon diliyoruz." şeklinde konuştu.

Bayazıt, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Keşan'da çevre düzenleme çalışmaları

Keşan ilçesinde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaları yerinde inceledi. Helvacıoğlu, ilçedeki çevre düzenleme çalışmalarında kadınların da çalıştığını belirtti

Kadın eli değen Keşan'ın güzelleştiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Keşan'ı daha modern bir yüze kavuşturmak için, hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Kadınlarımız özverili bir çalışma ile aynı kendi bahçelerinde çalışıyor gibi Keşanımız'a hizmet ediyorlar. Kadın eli değen Keşanımız şimdi daha başka güzel. Keşanlılar'a hem estetik hem de fiziki olarak iyi alanlar sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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