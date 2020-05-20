Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında E-spor müsabakalarında başarılı takımların temsilcilerine kupa verildi.

Edirne'den kısa kısa
20.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:36

Edirne'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında E-spor müsabakalarında başarılı takımların temsilcilerine kupa verildi.

Türkiye E-spor Federasyonu İl Temsilcisi Kerim Sarıbaşoğlu, yaptığı açıklamada, E-sporun iki farklı alanında müsabaka düzenlendiğini belirtti.

E-sporun dünyada ve Türkiye'de her geçen gün tanındığını aktaran Sarıbaşoğlu,"E-spor alanında Edirne'de ilk kez etkinlik yapmıs¸ olmaktan mutluluk duyuyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bunu gerçekleştiriyor olmak bizim için ayrı bir sevinç oldu. Önümüzdeki süreçte ilimizdeki tüm oyuncu arkadaşlara ulaşarak lisanslı sporcu olmalarını ve müsabakalarda bizimle birlikte yarışmalarını sağlamak en büyük amacımız." ifadelerini kullandı.

- Mezarlıklar dezenfekte edildi

Edirne Belediyesi başta şehit mezarlıkları olmak üzere tüm mezarlıkları dezenfekte ederek, temizlik çalışması yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle bayramda 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini hatırlattı.

Mezarlık ziyaretleri nedeniyle öncelikle şehit aileleri ve yakınları için bir özel izin uygulanacağını ifade eden Tanrıkulu, arife günü, şehit aileleri ve yakınlarının mezarlıkları ziyaret edebileceğini söyledi.

Edirne Belediyesi Mezarlıklar Birimi ve Park Bahçeler Müdürlüğü ile başta şehitlikler olmak üzere tüm mezarlıkların dezenfekte edildiğini aktaran Tanrıkulu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Arife günü gelecek şehit yakınları için de çiçek ve toprakları hazırladık. Yine de sokağa çıkma yasağından bir gün önce bazı vatandaşlarımızın mezarlıkları ziyaret edebileceği ihtimaline karşı tüm mezarlıklarımızda önlemler aldık. Bu kapsamda ziyarete gelebilecek vatandaşlarımızın girişte ateşleri ölçülecek, maske dağıtılacak ve mezarlıklara el dezenfektanı konulacak. Ama yine de şunu önemle ifade etmek istiyorum. Lütfen sağlığımıza dikkat edelim, koronavirüs geçmiş değil, mümkün olduğunda evlerimizde kalalım, dışarıya çıkmayalım ve bizlerin sağlığı için bu dönemde alınan kararlara uyalım. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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