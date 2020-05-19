Edirne'den kısa kısa CHP Edirne İl Teşkilatı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

CHP Edirne İl Teşkilatı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması başlayan törende konuşan CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Korcan Tuna, 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladıklarını belirtti.

19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığını vurgulayan Tuna, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı, bir milletin bağımsızlık ve özgürlük aşkının en somut örneğidir. 101'inci yılını kutladığımız bu coşku bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında meydanlarda yaşanamasa da bu pandemi süreci, içimizdeki heyecan ve gurura engel değildir.

Cumhuriyet'in, Mustafa Kemal'in ve bağımsızlığın yılmaz bekçileri olan biz CHP'li gençler Atatürk ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda yürüme kararlılığında bireyler olarak 19 Mayıs'ı coşkuyla kutluyor, Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz."

Anıta çiçek bırakılmasıyla sona eren törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne Belediye Başkanı ve partililer katıldı.

Müftü Üzüm'ün Kadir Gecesi mesajı

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Kadir Gecesi'nin tüm insanlığa huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Müftü Üzüm, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu vurgulayan Üzüm, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve dünya olarak koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı zamanlar geçirdiğimiz bu günlerde çokça dua etmeli, bu musibetin bir an önce bitmesi için Allah'tan yardım dilemeliyiz. Yaptığımız hataların ve kusurların muhasebesini yaparak tövbe etmeliyiz. Hz. Peygamber Kadir gecesinde, 'Ey Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin beni de affet' diye dua edilmesini tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesi'nde malum virüs salgını nedeniyle camilerimizi dolduramamanın hüznünü yaşamakla birlikte Selimiye Cami'nden canlı olarak 21.30'da Müftülük sosyal medya hesapları üzerinden Kadir Gecesi programı ve 1001 Hatim duası gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA