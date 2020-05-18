Edirne'den kısa kısa Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Becan, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bağımsızlık meşalesinin yakıldığını belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram kutlamalarının geçmiş yıllardaki coşkusuyla kutlanamadığını aktaran Becan, şunları kaydetti:

"Çok iyi biliyoruz ki içinden geçmekte olduğumuz süreç ve dünyamızın almış olduğu hasarlara karşı akılcı, fen ve bilimden yana, hümanist dünya görüşüne sahip gençlerimiz, yarınlarımızın kurtarıcıları, aydınlık yüzlerimiz olarak bizleri iyileştirecekler. Tıpkı 1919'da Samsun'dan başlayarak tüm memlekete yayılmış olan bağımsızlık ateşi, bugün de vatansever her bir gencimizin kalbinde yanmaya devam etmektedir.

Ulu Önder Atatürk'ün belirttiği gibi, tüm ümidimiz gençliktedir. Kendisinin gençlere emanet ettiği bu ülke, gençlerimiz sayesinde ilelebet güçlü ve payidar kalacaktır. Bizlere düşen görev ise, geleceğimiz olan gençlerimiz için özgür, adaletli, barış, kardeşlik ve refah dolu bir ülke ve dünya bırakmak için örnek vatandaşlar olabilmektir."

Edirne'den İtalya'ya balık ihracatı

Edirne'nin Enez ilçesinden İtalya'ya kılıç ve akya balığı ihracatı yapılıyor.

İhracat firması sahibi Arif Eser, Saros Körfezi'nde avlanan kılıç ve akya balıklarına İtalya'dan talep olduğunu söyledi.

Enez'de kurulan fabrikada balıkların işlenip ihraç edildiğini ifade eden Eser, ihracatın süreceğini belirtti.

Kaynak: AA