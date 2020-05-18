Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Askıda Fatura Edirne" yardımlaşma kampanyasının başlatıldığını bildirdi.

Edirne'den kısa kısa
18.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:32

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Askıda Fatura Edirne" yardımlaşma kampanyasının başlatıldığını bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, kampanya sayesinde su faturasını ödemekte zorluk çeken ihtiyaç sahibi vatandaşların faturalarının yardımseverler aracılığıyla ödenebileceğini belirtti.

Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını aktaran ve Edirnelileri kampanyaya destek vermeye davet eden Gürkan, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan ve yavaş yavaş tüm Türkiye'ye yayılan askıda fatura uygulamamız Edirne'de de başlıyor. Edirne'de belediyemizle ilgili vatandaşımızın ödeme güçlüğü çektiği su faturalarını yardımsever vatandaşlarımız www.edirne.bel.tr sitemizden Askıda Fatura Ödeme Sistemi'ne girerek ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını giderebilir. Tıpkı Edirne İMECE'de olduğu gibi Askıda Fatura Edirne ile bütün Edirnelilerin çok büyük bir katılımla destek vereceklerine yürekten inanıyorum."

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Öztürk, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının yeşerdiği, kurtuluş ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin büyük gayret ve fedakarlıklarla kurulduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"İdrak ettiğimiz bu anlamlı günün 101. yıl dönümünde, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, geleceğimiz için hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, bu anlamlı günün ülkemizin geleceğini tesis edecek olan gençlerimize yol gösterici olmasını temenni ederiz."

19 Mayıs coşkusu İstiklal Marşı okunarak kutlanacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs gecesi saat 21.00'de İstiklal Marşı söyleme etkinliği düzenleneceği bildirildi.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edirneli vatandaşlar, saat 21.00'de ellerinde Türk bayraklarıyla balkon ve camlara çıkarak İstiklal Marşı okumaya davet edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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